Van Gölü'nde akıntıya kapılan genci deniz polisi kurtardı

Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü yakınlarında saat 18.30'da Van Gölü'nde giren S.B., geri dönmeyince çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuvvetli rüzgarla birlikte akıntıya kapılarak açığa sürüklendiği belirlenen S.B.'nin bulunduğu bölge saptanıp, kurtarma çalışması başlatıldı. Deniz polisi, bot yardımıyla S.B.'yi akıntıya kapıldığı yerden alarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.B., kontrol amaçlı Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.