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        Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı

        BİTLİS'te şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:05
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        Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı
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        BİTLİS’te şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Beş Minare Mahallesi Nurullah Eren Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen iş makinesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atıp ters dönen iş makinesinin operatörü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. İş makinesi ise vinçle yoldan kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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