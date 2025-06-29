Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Beş Minare Mahallesi Nurullah Eren Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen iş makinesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atıp ters dönen iş makinesinin operatörü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. İş makinesi ise vinçle yoldan kaldırıldı.

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