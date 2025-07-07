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        Şehit Sözleşmeli Er Yeşildemir, son yolculuğuna uğurlandı

        PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde metan gazından etkilenip şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:06 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:10
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        Şehit Sözleşmeli Er Yeşildemir, son yolculuğuna uğurlandı
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        PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde metan gazından etkilenip şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir’in (23) cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki törenin ardından memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyüne getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Şehit Yeşildemir için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamlığına vekalet eden Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Adilcevaz Belediyesi Başkan Vekili Alparslan Nacar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı İbrahim Ergün, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Tamcuhan ve baba Nevzat Yeşildemir'i, Kaymakam Bingöl ve askeri yetkililer teselli etti. Şehit Yeşildemir, kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası eşliğinde getirildiği köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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