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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık, son yolculuğuna uğurlandı (2)

        ŞEHİTANNESİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KÜRTÇE SELAM GÖNDERDİPençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenip şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın cenaze törenine katılan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:34 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:40
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
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        ŞEHİTANNESİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A KÜRTÇE SELAM GÖNDERDİ

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenip şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık’ın cenaze törenine katılan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi. Şehidin annesi Kevi Uyanık (70), Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi. Anne Kevi Uyanık, "Gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, şehidin annesinin selamını ve dualarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini belirterek, acılı aileye sabır diledi. Bakan Uraloğlu, "Allah sizi cennetinde buluştursun" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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