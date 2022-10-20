Mutki'de kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve "kadına el kalkamaz" sloganı kapsamında kadınları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile Mutki Emniyet Amirliğinde görevli kadın polisler tarafından ilçe girişinde durdurulan araçlardaki kadınlara hem KADES uygulamasının tanıtıldı hem de "Kadına el kalkamaz" broşürleri dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimiz tarafından şiddet mağduru olma ya da riski bulunması durumuna bağlı olmaksızın tüm kadınlarımızın KADES'i yüklemeleri ve nasıl kayıt olabilecekleri hakkında bilgi verilmiştir. KADES'i kimi zaman tanık olunan şiddet olayları kimi zaman ise tesadüf etme şeklinde önceden öngörülemeyen anlık durumlardaki şiddet hadiselerinin içinde bulunma anlarında da büyük fayda sağladığı konusunda kadınlarımız bilgilendirilmiştir. Ekiplerimiz, şiddete maruz kalındığında yararlanabilecekleri haklardan, şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirlerden ve şiddete maruz kalanların nerelere başvurabileceği konusunda bilgilendirme yapılmıştır."

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