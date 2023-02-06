Bitlis'te çığ tehlikesi nedeniyle bazı yollar kapatıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te etkisini sürdüren yoğun kar ve çığ tehlikesi nedeniyle bazı yollar kapatıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Çığ tehlikesinden dolayı Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Ahlat-Karahasan ve Malazgirt-Karahasan kara yolları tedbir amaçlı kapatıldı.



Öte yandan gece büyük araçların geçişine izin verilmeyen Bitlis-Baykan kara yolu, sabah tekrar açıldı.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yoğun kar ve tipi nedeniyle vatandaşları çığ tehlikesine karşı uyardı.

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