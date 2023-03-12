Adıyaman'da görevini tamamlayan komandolar kentten ayrıldı

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BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da görevini tamamlayan Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeli, komando yeminini ederek kentten ayrıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeli, depremlerin ilk gününden itibaren Adıyaman'da görev aldı.

Kentte arama kurtarma, asayiş hizmetleri ile vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alan komandoların görev süresi doldu.



Görevlerini Mutki Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeline devreden komandolar, yemin ederek kentten ayrıldı.



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