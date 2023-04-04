Öğretmenler çocukları eğitime kazandırmak için zorlu yolları aşıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Mutki ilçesinde görev yapan öğretmenler, gönüllü olarak köyleri dolaşıp ailelerle görüşerek çocukların okula devam etmeleri için çaba gösteriyor.

Mutki Milli Eğitim Müdürlüğünce gönüllü öğretmenlerden oluşturulan ekip, çeşitli nedenlerle okulu bırakan öğrencilerin yeniden eğitime kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yüksek rakımlı dağların arasından geçerek ilçeye yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Karabudak köyüne giden öğretmenler, çocukları okula kazandırmak amacıyla görüşmeler yaptı.

İlçenin en ücra köyünde çocukları okula gitmeyen iki aileyle görüşerek ikna eden öğretmenler, 6. sınıf öğrencileri Hamza Harman ile Güven Bağdagül'ü yeniden eğitime kazandırdı.

"Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur" sloganıyla yola çıkan gönüllü öğretmenler, çocukları Mutki Yatılı Bölge Ortaokulu'na getirerek eğitimlerine devam etmelerini sağladı.

Özellikle kırsal bölgelerde çalışma yürüterek 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk gününden bu yana 312 öğrencinin okula kaydını yapan öğretmenler, çeşitli nedenle okula devam etmeyen tüm çocuklara ulaşmayı hedefliyor.

Mutki Milli Eğitim Müdürü Murat Biçer, AA muhabirine, ilçede eğitim öğretimin kalitesinin yükseltilmesi konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin özellikle devamsız öğrencilerin okula kazandırılması için geçen yıl eylülden bu yana sahada çalıştığını anlatan Biçer, şöyle konuştu:

"İlçemizde eğitime devam eden öğrenci sayımız 6 bin 780, devam etmeyen öğrenci sayımız ise 724'tü. Geçen yıl 9 Eylül'den bu yana 312 öğrenciyi okula kazandırdık. Ekiplerimiz sürekli çalışıyor. Kız çocuklarının ve kırsal bölgelerdeki öğrencilerin eğitime devam etmeleri noktasında öğretmenlerimizle gayret gösteriyoruz."

Coğrafyası ile iklim şartları zor olan Mutki'de 60 köy ve 80 mezranın bulunduğunu belirten Biçer, "Her yerde okulumuz mevcut. Özellikle yatılı bölge okulu kayıt alanındaki öğrencilerimizin, 5. sınıfta okuldan ayrılma hikayeleri oluşuyor. Bunu önlemek adına ikna ekiplerimizle köyleri tarıyoruz. Her bir çocuğu eğitime kazandırmak için gayret ediyoruz. Eğitimde kaybedecek hiçbir öğrencimiz olmamalı. Bu hususa önem gösteriyoruz. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

- "Engebeli ve dağlık bir coğrafyamız var"

Öğretmenlerle köye giden Mutki Yatılı Bölge Okulu Müdür Yardımcısı Cüneyt Alabalık da okula devam etmeyen öğrencilerin kanayan yaralarından biri olduğunu dile getirdi.

Öğrencileri eğitime kazandırmak amacıyla Karabudak köyünü ziyaret ettiklerini belirten Alabalık, şunları söyledi:

"Amacımız okula devam etmeyen veya henüz okulla tanışmamış öğrencilerimizi ve velileri ikna etmektir. Bu köye ikinci gelişimiz. İşimiz bu. Yılmayacağız. 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' düşüncesiyle çıktığımız bu yolda devamsız bir öğrenci dahi bırakmayacağız. Okulumuzun 6. sınıf öğrencisi Hamza'yı da geçen yıl götürdük. Bir iki hafta devam etti. Sonrasında devam etmediği için sınıf tekrarına kaldı. Hamza bugün okula gelerek 6. sınıftan eğitimine devam edecek. Köyde sadece Hamza değil, kız öğrencilerimiz de var. İnşallah onları da ikna edip okula götürürüz. Engebeli ve dağlık bir coğrafyamız var. Yöremizin bu zorlu coğrafyası bizi yıldırmıyor. Yılda 2-3 kez velilerimizi ziyaret ediyoruz. Amacımız öğrencilerimizin tamamını okula kazandırmaktır."

Rehber öğretmeni Esma Alptekin de Karabudak köyünde Hamza Harman ve babasıyla görüştüklerini söyleyerek, "Köydeki diğer evleri de ziyaret edeceğiz. Öğrencimizi okula kazandırdığımızda kendimizi mutlu hissediyoruz, seviniyoruz. Bir hayat kurtarmış gibi hissediyoruz. Sonuçta bir çocuğumuzun geleceği kurtuluyor." diye konuştu.

Hamza Harman'ın babası Seyhan Harman da öğrencilerin okuması için öğretmenlerin köy köy gezdiğini belirterek, "Biz de elimizden geleni yapacağız. Hamza'yı bugün okula göndereceğiz. O da okuluna başlasın. Bizi düşündükleri için köye gelen öğretmenlerimizden Allah razı olsun." dedi.

Eğitime kazandırılan 13 yaşındaki Hamza Harman, "Okula gitmeyi çok istiyorum. Öğretmenlerim köye geldi. Beni okula götürecekler. Arkadaşlarımın yanına gideceğim için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.



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