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        Adilcevaz'da çobanlar küçükbaş hayvanların su ihtiyacını Aygır Gölü'nden karşılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 14:11 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:11
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        Adilcevaz'da çobanlar küçükbaş hayvanların su ihtiyacını Aygır Gölü'nden karşılıyor
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        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki çobanlar, sıcaktan etkilenen küçükbaş hayvanların su ihtiyacını Aygır Gölü'nden karşılıyor.

        Süphan Dağı eteklerindeki yaylalarda hayvanları otlatan çobanlar, sıcaktan bunalan hayvanlarını günün belli saatlerinde 1970 rakımlı Aygır Gölü'ne getiriyor.

        Hayvanların su ihtiyacını gölden karşılayan çobanlar, burada yüzerek serinliyor.

        Yukarı Süphan köyünden hayvanlarını göle getiren Önder Bozkaya, gölün yaz aylarında hayvanların su ihtiyacının karşılaması ve serinlemesi için iyi bir yer olduğunu söyledi.

        Sabah saatlerinde hayvanları göle getirdiklerini belirten Bozkaya, öğleden sonra da hayvanların sağımının yapıldığını söyledi.

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