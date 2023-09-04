Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 80 dalgıç adayına eğitim veriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 80 dalgıç adayına eğitim veriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde açılan dalış okulunda bu yıl 80 dalgıç adayı eğitim alıyor.

        Kaymakamlık öncülüğünde açılan Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'ne gelen dalgıç adayları, teorik ve uygulamalı eğitim görüyor.

        Arama kurtarma konularında da bilgilendirilen katılımcılar arasında başarılı olanlara bröveleri veriliyor.

        Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, merkezde eğitimlerin devam ettiğini, hedeflerine her geçen gün daha da yaklaştıklarını söyledi.

        Bu yıl 80 dalgıç yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Birol, "Depremden dolayı biraz geç kaldık ama geride değiliz. Burada yetiştirdiğimiz dalgıçlar su altı ve su üstü arama kurtarmada ve dalgıçlık noktasında eğitimlerini tamamlıyorlar." dedi.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı dalış eğitmeni Deniz Konamlı da "Adaylara ilk olarak 1 yıldız dalış eğitimi veriyoruz. Bu eğitimin ardından 20 dalış yapan arkadaşlarımızla 2 yıldız eğitimleri için çalışmalara başlıyoruz. Süreç bu şekilde devam ediyor. Eğitimlerde başarılı olan arkadaşlarımıza brövelerini veriyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
        Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık

        Benzer Haberler

        Doğasever kadınlar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için kamp kurdu
        Doğasever kadınlar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için kamp kurdu
        Bitlis'te 1 kilo 14 gram eroinle yakalanan otobüs yolcusu iki kişi tutuklan...
        Bitlis'te 1 kilo 14 gram eroinle yakalanan otobüs yolcusu iki kişi tutuklan...
        Bitlis'te çıkan örtü yangınında 12 hektar alan zarar gördü
        Bitlis'te çıkan örtü yangınında 12 hektar alan zarar gördü
        Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçilere bozayıları elle beslememeleri uyarı...
        Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçilere bozayıları elle beslememeleri uyarı...
        Tatvan Kaymakamı Demir, köyleri ziyaret etti
        Tatvan Kaymakamı Demir, köyleri ziyaret etti
        Bitlis Eren Üniversitesince desteklenen işletmede bal hasadı yapıldı
        Bitlis Eren Üniversitesince desteklenen işletmede bal hasadı yapıldı