Bitlis'te 80 dalgıç adayına eğitim veriliyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde açılan dalış okulunda bu yıl 80 dalgıç adayı eğitim alıyor.

Kaymakamlık öncülüğünde açılan Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'ne gelen dalgıç adayları, teorik ve uygulamalı eğitim görüyor.

Arama kurtarma konularında da bilgilendirilen katılımcılar arasında başarılı olanlara bröveleri veriliyor.

Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, merkezde eğitimlerin devam ettiğini, hedeflerine her geçen gün daha da yaklaştıklarını söyledi.

Bu yıl 80 dalgıç yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Birol, "Depremden dolayı biraz geç kaldık ama geride değiliz. Burada yetiştirdiğimiz dalgıçlar su altı ve su üstü arama kurtarmada ve dalgıçlık noktasında eğitimlerini tamamlıyorlar." dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı dalış eğitmeni Deniz Konamlı da "Adaylara ilk olarak 1 yıldız dalış eğitimi veriyoruz. Bu eğitimin ardından 20 dalış yapan arkadaşlarımızla 2 yıldız eğitimleri için çalışmalara başlıyoruz. Süreç bu şekilde devam ediyor. Eğitimlerde başarılı olan arkadaşlarımıza brövelerini veriyoruz." diye konuştu.