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        Bitlis'te sertifikalı tohumlar hububatta rekolte beklentisini yükseltti

        ŞENER TOKTAŞ/SERDAR ADIYAMAN - Bitlis merkez ve ilçelerinde sertifikalı tohumlarla ekilen buğday ve arpadan 150-180 bin ton civarında ürün elde edilmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:44
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        Bitlis'te sertifikalı tohumlar hububatta rekolte beklentisini yükseltti
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        Tarım ve Orman Bakanlığının sunduğu desteklerden yararlanarak il genelinde 300 bin dönüm alanda sertifikalı tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, hububat tarlalarında hasadı tamamladı.

        Kuraklık nedeniyle geçen yıl 69 bin ton buğday ve 40 bin ton civarında arpanın hasat edildiği Bitlis'te, bu yıl hem sertifikalı tohum desteği hem de ilkbahar yağışlarının etkisiyle rekolte beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

        Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, AA muhabirine, kentte destekledikleri üretim çeşitleri arasında hububat alanlarının önemli yer tuttuğunu söyledi.

        Bitlis'in üretim deseninde buğday, arpa, çavdar ve yulaf yetiştiriciliğinin ön planda olduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu:

        "Bu yıl 300 bin dönüm alana ekilen hububat alanlarımızda önemli bir rekolte beklentisi içindeyiz. Hatta öyle iddialı ki buğday ve arpa üretiminde yüzyılın en verimli senesindeyiz. Saha çalışmalarımız bunu göstermektedir. Devletimizin bu alanda destekleri var. Ahlat ve Adilcevaz'daki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çiftçilerimizden buğdayın tonunu 9 bin 250, arpanın tonunu ise 7 bin 500 liraya alıyor. Randevulu sistemle çalışan TMO günlük bin tondan fazla buğday alımı gerçekleştiriyor."

        Bu yılki rekoltenin beklentilerinin üzerinde olduğunu kaydeden Çelik, ilkbahar yağışlarının rekoltenin yükselmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

        Hububat alanlarının ilin ekonomisine 900 milyon liradan fazla katkı sunacağını belirten Çelik, "Hububat alanlarında 2023 yılının rekoltesi, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak. İlimizde geçen yıl hububat alanlarında yaklaşık 69 bin ton buğday üretirken aynı alanda mühendislerimizin yaptığı gözlemlerle bu yılki rekoltemizin 100 ila 120 bin ton olacağını düşünüyoruz. Arpada da geçen yılki rekoltemiz 30 ila 40 bin ton civarındayken bu yıl da 50 ila 60 bin ton olmasını bekliyoruz. Sahadaki bu önemli verimden çiftçiler de memnun." değerlendirmesinde bulundu.

        Üretimle ilgili net rakamların Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacağını bildiren Çelik, sahadaki çalışmalarda rekoltenin yüksek olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

        Ahlat'ın Burcukaya köyü muhtarı ve çiftçi Mahmut Güneş ise "Geçen yıla göre verimlilik oranı çok yüksek. Dönüm başına 500-600 kilogram buğday alıyoruz. Geçen yıla göre neredeyse iki katı buğday var. Bütün çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum." dedi.

        Verimden memnun olduklarını ifade eden çiftçi Mehmet Kaya da buğdaydan bu yıl yüksek verim aldıklarını aktardı.

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