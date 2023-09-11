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        Bitlis'te Süphan Dağı eteklerinde yetiştirilen domatesler kurutularak ihraç ediliyor

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteklerindeki verimli arazilerde yetiştirilen domatesler, kurutularak birçok ülkeye ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:55
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        Bitlis'te Süphan Dağı eteklerinde yetiştirilen domatesler kurutularak ihraç ediliyor
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        Tarım işçileri tarafından kentteki tarlalardan toplanarak sepetlere konulan domatesler, araçlarla Adilcevazlı domates üreticisi Cüneyt Duk'un, Süphan'ın eteğinde 100 dönüm alanda oluşturduğu sergi alanına getiriliyor.

        Mevsimlik tarım işçileri tarafından doğrandıktan sonra tuzlanarak kurutulmaya bırakılan domatesler, İzmir'deki firmaya satılıyor. Burada işlenen kurutulmuş domatesler de başta İtalya olmak üzere, birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor.

        İlçede 25 yıldır domates üreticiliği yapan Duk, gazetecilere, geçen yıl 100 dönüm alana ektikleri domatesle kurutma işine başladıklarını söyledi.

        Bu yıl da 250 dönüm araziye domates ekerek 100 dönümlük sergi alanı oluşturduklarını anlatan Duk, "Kuruttuğumuz domateslerin tamamı ihraç ediliyor. Domateslerimiz sos yapımında ve pizzada kullanılıyor. İstihdama da katkımız oluyor. 150 ile 200 arasında tarım işçisi çalışıyor. Sayıyı ve üretimi artırarak hem işçimize hem de bölgedeki çiftçimize yeni bir alan açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Sergi alanında yıllık 4 bin ton üretim yaptıklarını belirten Duk, 10-12 kilogram domatesten 1 kilogram kuru domates elde ettiklerini dile getirdi.

        Kuru domatesi, ilçe ekonomisine alternatif ürün olarak sunduklarını kaydeden Duk, "Burada genelde sofralık domates ekiliyor. Piyasası belli olmuyor ama ektiğimiz domatesin sabit bir piyasası var. Çiftçinin acaba ne olacak, piyasası düşecek mi diye bir korkusu olmuyor. Çiftçiler rahat şekilde alım garantili olarak domatesini ekip pazarlayabiliyor. Kendi ektiğimiz 250 dönümün haricinde çiftçilerden de domates alıp kurutuyoruz." dedi.

        - "Çiftçilerden aldığımız domatesi ihraç ediyoruz"

        Kuru domatesleri ihraç eden İzmir'deki firmanın temsilcisi İsmail Mürselim ise Ege Bölgesi'nde uzun yıllardır yaptıkları kurutulmuş domates işini, 10 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine taşıdıklarını belirtti.

        Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'dan sonra Adilcevaz'da da bu işe başladıklarını aktaran Mürselim, "Çiftçilerimizle sözleşmeli tarım yapıyoruz. Çiftçilerimizden aldığımız domatesleri sergi alanında kesip, kurutup ihracatını yapıyoruz. Kuruttuğumuz domatesleri, İzmir'deki fabrikamızda işleyip paketledikten sonra İtalya başta olmak üzere, Avrupa ülkelerine gönderiyoruz." açıklamasında bulundu.

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