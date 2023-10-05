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        Güroymak'ta Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 19:33 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:33
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        Güroymak'ta Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Şirintepe Mahallesi'ndeki Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen "Peygamberimiz İman ve İstikamet" konulu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Murat Demir, açılış konuşmasını yaptı.

        Sinevizyon gösteriminin sunulduğu programda, Bitlis Eren Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yolcu da seminer verdi.

        Hediye takdimiyle son bulan programa, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

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