Afyonkarahisarlı öğrenciler, "Değişim Programı" kapsamında Ahlat'a geldi

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde geldi.

Ahlat Şehit Mesut Ardıç AİHL tarafından hazırlanan "Zafer Meşalesinin Yakıldığı Topraklardan Kubbet-ül İslam Beldesine Projesi"nin ilk etabı Ahlat'ta başladı.

Proje kapsamında Afyonkarahisarlı öğrenciler, 1 hafta Ahlat'ta eğitime devam edecek ve ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezecek. Projenin ikinci etabında ise Şehit Mesut AİHL'den sekiz öğrenci ve iki öğretmen Afyonkarahisar'a gidecek.

Proje yürütücüsü Cafer Çelik, gazetecilere, değişim programı kapsamında, Faruk Öksüz AİHL'den gelen öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İki okul arasında Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'nın gerçekleştirildiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına eğitim öğretime devam ederken, ilçemizin ve ilimizin tarihi mekanlarını da ziyaret ediyoruz. Böylece öğrenciler ülkemizin tarihi zenginliklerini ve coğrafi çeşitliliğini yakından tanıma fırsatı buluyor. Aynı şekilde biz de Faruk Öksüz AİHL'yi ziyaret ederek, İscehisar ve Afyonkarahisar'ın tarihi zenginliği ile coğrafi çeşitliliğini yerinde görme fırsatı bulacağız."