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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:46
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:BitlisAdilcevaz

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Sert Kayıkçı

        TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Fatih Eren Uğur, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Mertcan Akın, Burhan Zorluer)

        Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbulak, Caner Pekşen, Luburic, Caner Dengin)

        Setler: 17-25, 20-25, 32-34

        Süre: 106 dakika (26, 28, 52)

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