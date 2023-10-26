Hizan Kaymakamı Özçelik, esnaf ve vatandaşı ziyaret etti Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçedeki esnaf ve vatandaşı ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçedeki esnaf ve vatandaşı ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.

İlçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Özçelik, daha sonra kahvede çay içerek vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinlemek ve çözüm bulabilmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlatan Özçelik, şöyle konuştu:

"Burada amacımız halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve varsa bir sorunları, bunları tespit ederek çözüm üretmek. Zaman zaman halkımızla, esnafımızla bir arada olmak adına bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrada fırsat buldukça ziyaretlerimize devam edeceğiz."

Özçelik'e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Abdülkerim Aydoğdu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti.