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        Bitlis kırsalında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 08:51 Güncelleme: 27.10.2023 - 08:51
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        Bitlis kırsalında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, 26 Ekim'de ilçeye bağlı Süttaşı köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

        Terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 6 şarjör, tüfek mekanizması, 3 bin 517 fişek ve yaşam malzemeleri bulundu.

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

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