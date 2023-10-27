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        JAK timi zorlu eğitimlerle görevlere hazırlanıyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, zorlu eğitimlerle, olası doğal afet ve arama kurtarma görevlerine hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:03
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        JAK timi zorlu eğitimlerle görevlere hazırlanıyor
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, zorlu eğitimlerle, olası doğal afet ve arama kurtarma görevlerine hazırlanıyor.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı'nın girişimleriyle kentte kurulan 5 kişilik JAK timi, fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmak için her türlü hava ve arazi şartlarında eğitim yapıyor.

        Komutanlığını kadın bir astsubayın yaptığı JAK timi, olaylara ve afetlere zamanında müdahalede bulunarak hayat kurtarmak için eğitim ve tatbikatlarla kendini geliştiriyor.

        Van Gölü'nde, kentin dağlık alanlarında ve oluşturulan parkurlarda arama kurtarma, binaların tahliye edilmesi, mahsur kalanların kurtarılması gibi birçok olaya karşı tatbikat yapan tim, zorlu eğitimlerde cesaretleriyle göz dolduruyor.

        Rutin tatbikatları kapsamında, senaryo gereği, enkaz altında kalan kişiyi teknolojik aletleri kullanarak kısa sürede kurtaran JAK timi, Adilcevaz ilçesinde de Van Gölü kıyısında çıktığı kayalıklarda yaralanarak mahsur kalan dağcıyı, havai hat sistemiyle bulunduğu yerden indirip hastaneye götürülmesi için Ahlat Van Gölü Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

        Gerçeği aratmayan tatbikatları, AA ekibi görüntüledi.

        - "Her durumda vatandaşımızın yanındayız"

        JAK Tim Komutanı Jandarma Üstçavuş Aycan Eroğlu, AA muhabirine, 5 personelden oluşan ekibin 10 Temmuz'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde kurulduğunu söyledi.

        Deprem, toprak kayması, derin kar ve çığda kaybolma, sel ve su baskınlarında boğulma ile diğer kaybolma olaylarında arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

        "Gerçekleştirdiğimiz tatbikatımızda enkaz altında kalan bir vatandaşımızı teknik ekipmanlarımızı kullanarak kurtardık. Van Gölü kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan dağcıyı havai hat yöntemiyle tahliye ederek hastaneye götürülmesi için Ahlat Bot Komutanlığı ekiplerine teslim ettik. Zor olsa da yardıma ihtiyacı olan insanların hayatına dokunabilmeyi amaçlıyoruz. Olası afetlerde kadın ve çocuklar, kadın görevlilere kendilerini daha iyi ifade edebiliyor. O nedenle bu görevi seçtim."

        Eroğlu, "Kanun ordusu jandarma teşkilatı olarak her durumda vatandaşlarımızın yanındayız. İnsanların sevinçlerini, hüzünlerini ve acılarını birlikte paylaşıyoruz. Gece gündüz, yağmur çamur demeden vatandaşlarımızın bize nerelerde ihtiyacı olursa, orada olmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

        Tim Komutan Yardımcısı Uzman Jandarma Çavuş Emrah Öztürk ise Jandarma Komando Özel Asayiş ile Kastamonu ve Hakkari Jandarma Komando Arama Kurtarma Tim komutanlıklarında görev yaptığını söyledi.

        Öztürk, "Gerektiğinde 81 ilde Jandarma Genel Komutanlığımızın ve sıralı amirlerimizin emri doğrultusunda her türlü afet durumunda görev yapmaya hazırız." diye konuştu.​​​​​​​

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