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        Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

        Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Resim Sergisi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:01 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:01
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        Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor
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        Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Resim Sergisi" düzenlendi.

        Bitlis Kültür Merkezi'nde, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesince düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle milletçe büyük bir onur ve coşku içinde olduklarını söyledi.

        Serginin hayırlı olmasını dileyen Karaömeroğlu, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin nice yüz yıllara ulaşmasını diliyorum." dedi.

        Bitlis Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi kente de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Etkinlikler kapsamında okullarda bilgi, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlediklerini anlatan Gür, "Bugün de Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesinin resim sergisini gezdik. Sergide Kurtuluş Savaşı sürecinden Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasına kadar olan resim çalışmalarını gördük." dedi.

        Okul müdürü Felemez Dinç de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 32 resimden oluşan sergiyi düzenlediklerini belirterek, "Yağlı, kuru, sulu ve pastel boya karışımından oluşuyor. Sergimiz 1919-1923 yılları arası ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatıyor." diye konuştu.

        Vali Karaömeroğlu, beraberindekilerle açılışını yaptığı sergiyi gezerek resimler hakkında bilgi aldı.

        Öte yandan Bitlis Valiliğince, Ulu Cami'de şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

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