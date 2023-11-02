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        Bitlis'te 8 Ağustos Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı

        Bitlis çevre yolundaki 8 Ağustos Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:49
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        Bitlis'te 8 Ağustos Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı
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        Bitlis çevre yolundaki 8 Ağustos Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde, trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, AFAD, İHH Arama Kurtarma, Hizan Arama Kurtarma, İtfaiye ve trafik ekiplerinin katılımıyla tatbikat düzenlendi.

        Tatbikatta, senaryo gereği tünelde meydana gelen trafik kazasında araçlarda sıkışan yaralılar, görevlilerce kurtarıldı.

        Bitlis UMKE Sorumlusu Ömer Daşdemir, yaptığı açıklamada, 16 araç 48 personelle tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Karayollarında güvenli ulaşımın sağlanması noktasında çok sayıda tünelin bulunduğunu belirten Daşdemir, şöyle konuştu:

        "Bu tünellerde meydana gelebilecek yaralanmalı trafik kazalarında görev alacak kurumların organize çalışabilmesi amacıyla tatbikat yapılması önem arz ediyordu. 8 Ağustos Tüneli'nde çoklu yaralanmalı trafik kazası tatbikatını paydaş kurumlarımızla icra ettik. Senaryo gereği tünelde ağır tonajlı araca arkadan çarpan ticari araç, yolu trafiğe kapattı. Çağrı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekiplerimiz yönlendirildi. Kaza sonrası yangın çıkması ve araçta sıkışanların bulunması sebebiyle UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinden de yardım talep edildi. UMKE ve AFAD ekiplerinin sıkışan yaralıları çıkarmasının ardından, ilk müdahalelerini gerçekleştirerek uygun sağlık tesislerine naklini sağladık."

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