Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Babasından kalma 70 yıllık evde ailesinden kalan eşyaları sergiliyor

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Musa Çiçekçioğlu, 70 yıl önce babasının yaptırdığı evde ailesinden kalan eski eşyaları sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasından kalma 70 yıllık evde ailesinden kalan eşyaları sergiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Musa Çiçekçioğlu, 70 yıl önce babasının yaptırdığı evde ailesinden kalan eski eşyaları sergiliyor.

        Çiçeklioğlu, Erkizan Mahallesi'nde yaz aylarında yaşamını sürdürdüğü evde, yıllar öncesinden kalma mutfak eşyaları, kitap, fotoğraf, dergi, gazete, kolonya şişesi, gözlük, tıraş seti, ayna, televizyon, saat, radyo ve 100 yıllık sandık gibi birçok eşyaya özenle bakarak ailesinin hatıralarını yaşatmaya çalışıyor.

        Günün büyük bölümünü eşyaların bakımını yapıp kitap okuyarak geçiren Çiçeklioğlu, emekli olduktan sonra evde daha fazla zaman geçirdiğini söyledi.

        Objelerin yüzde 90'ının annesi, babası ve ninesinden kaldığını anlatan Çiçeklioğlu, "Benim için çok önemli eşyalar ve hepsinin hikayesi var. Ailemin bunları atmaması ya da hurdacıya vermemesi benim için şans oldu. Sanat ve kültüre meraklı olduğumdan evdeki eski eşyaları uygun şekilde dizayn ettim. Tek isteğim anne ve babamın hatırasını yaşatmak. Yakın akrabalarım ve arkadaşlarıma eski ürünleri saklamalarını öneriyorum. O eşya sizi geçmişe götürür. Hatıraları yaşatalım çünkü geçmiş önemlidir. Geçmişimiz geleceğimizi belirler. Kültürsüz ve bilgisiz yaşanmaz." diye konuştu.

        Ailesinden kalan evi tescilleyerek kültür evine dönüştürmeyi planladığını belirten Çiçeklioğlu, şöyle devam etti:

        "Oldukça zengin bir kitaplığım da var. İsteyen herkes gelip evimi görebilir. Ailemden kalan objeleri titizlikle koruyorum. Özellikle bize bırakılan tarihi eserlerin korunması ve yaşatılmasını öneririm. Evde genelde mutfak eşyaları var. Toprak kaplardan tutun, un ambarı, ekmek dolabı, bakır tencerelere kadar bunların 60-70 yıllık geçmişi var. Tarihi fotoğraflar, mecmualar, dedemden kalan 1918 öncesi zincir ve 1915 öncesi sandık var. Babamın kullandığı 70 yıllık tıraş seti gibi birçok eski ürünü evimde sergiliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı

        Benzer Haberler

        Kırsal bölgelerdeki öğrenciler Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi
        Kırsal bölgelerdeki öğrenciler Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi
        Bitlis'te 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Biniş Giyme Töreni düzenlendi
        Bitlis'te 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Biniş Giyme Töreni düzenlendi
        Devletten aldığı fidan desteğiyle kurduğu elma bahçesinden 180 ton verim al...
        Devletten aldığı fidan desteğiyle kurduğu elma bahçesinden 180 ton verim al...
        Uyarılara aldırmadan ayıları elle besleyip, selfi çekiyorlar
        Uyarılara aldırmadan ayıları elle besleyip, selfi çekiyorlar
        Bitlis'te aşılı menengiç ağaçlarından 15 ton fıstık hasadı yapıldı
        Bitlis'te aşılı menengiç ağaçlarından 15 ton fıstık hasadı yapıldı
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te İsrail menşeli ürünlere boykot kararı
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te İsrail menşeli ürünlere boykot kararı