Hizan Kaymakamı Özçelik, üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 2 bin 850 rakımlı Mesir Tepe Üs Bölgesi ile Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 2 bin 850 rakımlı Mesir Tepe Üs Bölgesi ile Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Özçelik, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ile Nazar bölgesindeki üs bölgesine gitti.

Burada güvenlik güçleriyle bir araya gelerek sohbet eden Özçelik, üs bölgesinde incelemelerde bulundu, nöbet kulübelerini gezerek, bilgi aldı.

Özçelik, gece gündüz demeden görev yapan asker ve güvenlik korucularına teşekkür ederek, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece gündüz demeden, zor şartlarda dahi büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev icra eden güvenlik güçlerinin, vatandaşlarımızın güvenliklerinin teminatı olduğunu gördük." diye konuştu.