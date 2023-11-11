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        Tatvan'da 500 fidan toprakla buluşturuldu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:40
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        Tatvan'da 500 fidan toprakla buluşturuldu
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaymakamlık öncülüğünde Orman İşletme Şefliği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekeştirilen etkinlik kapsamındaFatih Mahallesi'nde fidan dikimi yapıldı.

        Orman İşletme Şefi Ayşe Şahin, yaptığı açıklamada, gelecek nesillere sağlıklı bir yurt bırakmak istediklerini söyledi.

        Dört yıldır ağaçlandırma etkinlikleri yapıldığını belirten Şahin, "Bugün 500 karaçam fidanını toprakla buluşturuyoruz. Bu yıl buradaki 100 hektar alanda 68 kilometre teras yaparak 45 bin fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar Tatvan, Güroymak, Adilcevaz ve Ahlat ilçelerimiz sınırlarında toplamda 375 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız." dedi

        Konuşmaların ardından 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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