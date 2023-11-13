Bitlis'te 20 yıldır aranan cinayet zanlısı jandarmanın dron destekli operasyonuyla yakalandı

Bitlis'te, 20 yıldır aranan cinayet zanlısı, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 2003'te yaşanan cinayetle ilgili, hakkında Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesinin "kasten adam öldürme" suçundan arama kaydı bulunan M.B'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Mutki ilçesinde belirlenen adrese 11 Kasım’da düzenlenen dron destekli operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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