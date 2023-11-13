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        Bitlis'te 20 yıldır aranan cinayet zanlısı jandarmanın dron destekli operasyonuyla yakalandı

        Bitlis'te, 20 yıldır aranan cinayet zanlısı, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:18
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        Bitlis'te 20 yıldır aranan cinayet zanlısı jandarmanın dron destekli operasyonuyla yakalandı
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        Bitlis'te, 20 yıldır aranan cinayet zanlısı, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli operasyonla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 2003'te yaşanan cinayetle ilgili, hakkında Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesinin "kasten adam öldürme" suçundan arama kaydı bulunan M.B'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

        Mutki ilçesinde belirlenen adrese 11 Kasım’da düzenlenen dron destekli operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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