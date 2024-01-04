Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te ekipler, ana yollarda kar küreme çalışması yaptı

        Bitlis'te Karayolları ekipleri, etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için küreme çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 21:58 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te ekipler, ana yollarda kar küreme çalışması yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te Karayolları ekipleri, etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için küreme çalışması başlattı.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

        Karayolları 118. Şube Şefliği ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için ana yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

        Sürücülerin olumsuz durumla karşılaşmaması için Bitlis çevre yolunda, Hizan'ın Panor ile Mutki'nin Karçinbaşı mevkisinde çalışma yapan ekipler, araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        İran'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
        İran'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler

        Benzer Haberler

        Bitlis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Bitlis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Uzay meraklıları Van Gölü kıyısında güneş patlamasını görüntülemeye çalıştı
        Uzay meraklıları Van Gölü kıyısında güneş patlamasını görüntülemeye çalıştı
        Bitlisli kadınlar katıldıkları mesleki kurslarda kendilerini geliştiriyor
        Bitlisli kadınlar katıldıkları mesleki kurslarda kendilerini geliştiriyor
        Bitlis'te "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrenciler tarihi ve turis...
        Bitlis'te "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrenciler tarihi ve turis...
        Van Gölü kıyısında teleskopla güneşi gözlemlediler
        Van Gölü kıyısında teleskopla güneşi gözlemlediler
        Tatvan'da öğrencilere yönelik tekne turu düzenlendi
        Tatvan'da öğrencilere yönelik tekne turu düzenlendi