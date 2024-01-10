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        Mutki-Hasköy kara yolunda kar temizleme çalışması yapıldı

        Bitlis'te Karayolları ekipleri, Mutki-Hasköy kara yolunda ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 23:20 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:20
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        Mutki-Hasköy kara yolunda kar temizleme çalışması yapıldı
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        Bitlis'te Karayolları ekipleri, Mutki-Hasköy kara yolunda ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme çalışması yaptı.

        Akşam saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

        Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, Mutki-Hasköy kara yolunda kar küreme çalışması yaptı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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