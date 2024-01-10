Mutki-Hasköy kara yolunda kar temizleme çalışması yapıldı

Bitlis'te Karayolları ekipleri, Mutki-Hasköy kara yolunda ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme çalışması yaptı.

Akşam saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, Mutki-Hasköy kara yolunda kar küreme çalışması yaptı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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