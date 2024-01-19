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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:46
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Adilcevaz

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

        TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat Avcı, Lecat, Muhammed Aray)

        Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Vuciceviç, Sharifi, Mustafa Cengiz, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Petric, Batuhan Avcı, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Ümit Demir, Doğan Karakoç)

        Setler: 19-25, 25-19, 25-21, 25-16

        Süre: 121 dakika (29, 31, 34, 27)

        BİTLİS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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