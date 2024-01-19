Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:Adilcevaz

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat Avcı, Lecat, Muhammed Aray)

Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Vuciceviç, Sharifi, Mustafa Cengiz, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Petric, Batuhan Avcı, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Ümit Demir, Doğan Karakoç)

Setler: 19-25, 25-19, 25-21, 25-16

Süre: 121 dakika (29, 31, 34, 27)

BİTLİS

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