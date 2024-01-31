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        Bitlis'te 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:12
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        Bitlis'te 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan otobüste, hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu 2 kadının üst aramasında, 10 kilo 190 gram senttik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu kadınlar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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