Bitlis'te 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan otobüste, hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu 2 kadının üst aramasında, 10 kilo 190 gram senttik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu kadınlar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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