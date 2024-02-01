Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tatvan Belediyesince, son günlerdeki yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezinin kardan temizlenmesi için başlatılan çalışmalar, 70 personel ve 38 iş makinesiyle yürütülüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kar temizleme çalışmalarının 22 mahallede eş zamanlı olarak devam ettiğini belirtti.

Tüm mahallelerdeki cadde ve sokakların açıldığını aktaran Geylani, çarşı merkezindeki kaldırımların temizlenerek toplanan karın yerleşim alanı dışına taşındığını ifade etti.