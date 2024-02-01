Hizan Kaymakamı Özçelik, uygulama ve yol kontrol noktasını ziyaret etti Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Horozdere Polis Uygulama ve Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Horozdere Polis Uygulama ve Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti.

Kaymakamlık tarafından uygulama noktasına yapılan binayı gezen Özçelik, trafik uygulamaları ve güvenlik tedbirleri hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin barış ve huzuru için gece gündüz, sıcak ve soğuk demeden özveriyle görevlerini sürdürdüğünü belirten Özçelik, yeni binaya, 2011'te Kaymakamlık konutunda nöbet tuttuğu esnada terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan polis memuru Yasin Höbek'in isminin verileceğini bildirdi.

Özçelik'e ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli eşlik etti.