Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Hizan Kaymakamı Özçelik, uygulama ve yol kontrol noktasını ziyaret etti

        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Horozdere Polis Uygulama ve Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:20 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizan Kaymakamı Özçelik, uygulama ve yol kontrol noktasını ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Horozdere Polis Uygulama ve Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti.

        Kaymakamlık tarafından uygulama noktasına yapılan binayı gezen Özçelik, trafik uygulamaları ve güvenlik tedbirleri hakkında ilgililerden bilgi aldı.

        Güvenlik güçlerinin, ülkenin barış ve huzuru için gece gündüz, sıcak ve soğuk demeden özveriyle görevlerini sürdürdüğünü belirten Özçelik, yeni binaya, 2011'te Kaymakamlık konutunda nöbet tuttuğu esnada terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan polis memuru Yasin Höbek'in isminin verileceğini bildirdi.

        Özçelik'e ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!

        Benzer Haberler

        Tatvan'da kursiyerlere sertifika verildi
        Tatvan'da kursiyerlere sertifika verildi
        Bitlis'te cadde ve sokaklarda biriken kar kamyonlarla kent dışına taşınıyor
        Bitlis'te cadde ve sokaklarda biriken kar kamyonlarla kent dışına taşınıyor
        Yüzeyi buzla kaplanan Ahlat'taki "Kuş Cenneti" dronla görüntülendi
        Yüzeyi buzla kaplanan Ahlat'taki "Kuş Cenneti" dronla görüntülendi
        Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bitlis'te karlar, kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor
        Bitlis'te karlar, kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor
        Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklan...
        Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklan...