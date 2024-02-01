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        Tatvan'da kursiyerlere sertifika verildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde açılan kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:34 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:34
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        Tatvan'da kursiyerlere sertifika verildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde açılan kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

        Öğretmenevinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kaymakam Remzi Demir'in eşi Pelin Demir, her zaman kadınların yanında olduklarını söyledi.

        Demir, "Aile Destek Merkezi kurslarına katılarak gösterdiğiniz başarıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Aile Destek Merkezimizin sizlere kattığı faydayı yakından takip ediyorum. Devletimizin sizlere sunduğu bu fırsatı başarılı şekilde değerlendirmeniz, toplumumuzun gelişmesinde büyük bir etkiye sahiptir." dedi.

        Kursiyerlerden Raşide Kansu da "Dikiş bölümü kursiyeriyim. Aileme katkıda bulunuyorum. Burada çok güzel günler geçiriyoruz. Bugün de eğlenceli bir etkinlik için bir aradayız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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