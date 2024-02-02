Bitlis'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otobüs yolcusu, üzeri ve eşyasına sakladığı 2 kilo 310 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ile yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otobüs yolcusu, üzeri ve eşyasına sakladığı 2 kilo 310 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, dün Tatvan'da yol kontrol noktasında durdurulan otobüsteki şüphelinin üst araması ve eşyasının içinde 2 kilo 310 gram sentetik uyuşturucu ile 1,3 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.