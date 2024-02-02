Bitlis'te kar ve soğuk hava esnafı olumsuz etkiliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar esnafı da etkiliyor.

Tatvan'da kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan oto tamir, metal ve mobilya ustaları, dondurucu soğukta mesleklerini icra etmeye çalışıyor.

Oto tamir ustası Serhat Kılıçaslan, ilçede kışların sert ve zor geçtiğini söyledi.

Uzun süren kış aylarında işlerin azaldığını anlatan Kılıçaslan, "Yoğun kar yağışından dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Eksi 15-20 derecede hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu süreç yaklaşık 3-4 ay sürüyor. Çocuklarımızın rızkı için bu soğuk havaya rağmen çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Mermer ustası Akın Özdemir de "Yağışlardan dolayı sanayi bölgesinde kar kalınlığı bir buçuk metreyi buldu. Hava sıcaklığı eksi 15 derece ve dükkanımızın içi bile donmuş durumda. İnsanlar mağdur olmasın diye işimize ara vermiyoruz." diye konuştu.