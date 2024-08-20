Tatvan'daki 10. Komando Tugay Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugay Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugay Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi.
Bitlis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 10. Komando Tugay Komutanlığı'nın Sorgun Kışlası'nda devir teslim töreni yapıldı.
Törende, Tuğgeneral Ayhan Kalender, Tugay Sancağı'nı Tuğgeneral Tahir Kılıç'a devretti.
Törene, Vali Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.
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