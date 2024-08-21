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        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Tombul görevine başladı

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Zafer Tombul, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 09:10 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:10
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        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Tombul görevine başladı
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        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Zafer Tombul, görevine başladı.

        Bitlis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kente gelen Tombul, Vali Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Karaömeroğlu, Tuğgeneral Tombul'a başarı dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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