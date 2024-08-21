Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Tombul görevine başladı
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Zafer Tombul, görevine başladı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Zafer Tombul, görevine başladı.
Bitlis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kente gelen Tombul, Vali Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret etti.
Karaömeroğlu, Tuğgeneral Tombul'a başarı dileğinde bulundu.
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