Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz." dedi.

Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü, tarihte tekabül ettiği manaya uygun şekilde anmak üzere Ahlat'ta bulunduklarını belirten Erdoğan, bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni Ahlat'ta topladıklarını söyledi.

"Adana ve Mersin'in yanı sıra tüm bölgeye hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı'mız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle gerçekten gurur verici bir eser oldu. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın turizmden ticarete olumlu etkilerini zamanla çok daha net göreceğiz. Yapılan her işe mutlaka bir kulp takan, her işe takoz koyan, ülke ve millet menfaatine atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tezviratları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır."

- "Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adımı attık"

Türkiye'nin, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunun en yakıcı etkileri, ormanlarda görülüyor. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar zümrüt yeşili ormanlarımızın alev kırmızısına bürünmesine neden oluyor. Rakamlar, karşı karşıya olduğumuz tehdidin vahametini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında orman ve orman dışı yangın sayısı yüzde 53 artarak 5 bin 540'a çıktı. Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adımı attık. Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz. Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı 4 bin 744'e yükselttik. Vatan savunmasında destanlar yazan İHA'larımızı orman yangılarının tespitinde de kullanmaya başladık. 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 kulemizle ormanlarımızı 7 gün 24 saat an be an gözetiyoruz. Sadece geçen yıl 2 bin 76 orman yangınını İHA'larımız aracılığıyla tespit ettik."