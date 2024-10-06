Bitlis'te kadınlar sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüyüş yaptı

Sağlıklı yaşama dikkati çekmek ve çevre bilinci oluşturmak istediklerini belirten Ercan, "Kadınlar olarak Tatvan'da doğa yürüyüşüne çıktık. Belirlediğimiz parkurumuz yaklaşık 20 kilometreydi. Bu güzel günde güzel bir etkinlik yaptık." dedi.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen doğa yürüyüşüne, Bitlis ve çevre illerden 15 kadın katıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen kadınlar, sağlık yaşama ve doğanın korunmasına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.

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