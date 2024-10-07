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        Bitlis'te 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:19
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        Bitlis'te 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 5 Ekim'de Tatvan'da durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Gill" ile yapılan aramada, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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