Hizan'daki taş evler yılın her döneminde ilgi görüyor
Bitlis'in Hizan ilçesinde yıllar önce inşa edilen taş evler, yılın her döneminde fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde yıllar önce inşa edilen taş evler, yılın her döneminde fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Uzuntaş köyünde inşa edilen arka arkaya dizili evler, çevredeki bitki örtüsü ve ağaçlarla bütünleşen manzarasıyla güzel görüntüler oluşturuyor.
Köye gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, yılın her döneminde farklı manzaraya sahne olan taş evleri ve köydeki doğal yaşamı görüntülemeye çalışıyor.
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