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        Hizan'daki taş evler yılın her döneminde ilgi görüyor

        Bitlis'in Hizan ilçesinde yıllar önce inşa edilen taş evler, yılın her döneminde fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:11
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        Hizan'daki taş evler yılın her döneminde ilgi görüyor
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde yıllar önce inşa edilen taş evler, yılın her döneminde fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Uzuntaş köyünde inşa edilen arka arkaya dizili evler, çevredeki bitki örtüsü ve ağaçlarla bütünleşen manzarasıyla güzel görüntüler oluşturuyor.

        Köye gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, yılın her döneminde farklı manzaraya sahne olan taş evleri ve köydeki doğal yaşamı görüntülemeye çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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