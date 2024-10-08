Hizan'daki taş evler yılın her döneminde ilgi görüyor

Köye gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, yılın her döneminde farklı manzaraya sahne olan taş evleri ve köydeki doğal yaşamı görüntülemeye çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yıllar önce inşa edilen taş evler, yılın her döneminde fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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