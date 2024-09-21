Bitlis'te 2 kilogram esrar ve 164 kök kenevir ele geçirildi

Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 kilogram esrar, 164 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hizan'da "uyuşturucu madde imal ve ticareti kanununa muhalefet" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda M.G, Ç.G ve H.G gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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