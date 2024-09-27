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        Bitlis Valisi Karakaya, 15 Temmuz gazisi ve şehit ailesini ziyaret etti

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 15 Temmuz gazisi Sedat Ergün'ü ve şehit Piyade Uzman Erbaş Alpaslan Kurt'un ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:13 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:21
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        Bitlis Valisi Karakaya, 15 Temmuz gazisi ve şehit ailesini ziyaret etti
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 15 Temmuz gazisi Sedat Ergün'ü ve şehit Piyade Uzman Erbaş Alpaslan Kurt'un ailesini ziyaret etti.

        Kent merkezindeki Feyzullah El Ensari Türbesi'ne giden Karakaya, burada çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

        Daha sonra Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ve Müftü Mehmet Feysal Geylani ile 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Sedat Ergün'ü evinde ziyaret eden Karakaya, sağlık durumu hakkında bilgi aldı, verdiği mücadeleden dolayı teşekkür etti.

        Daha sonra 2019'da Kuzey Irak'ta terör örgütüne yönelik Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Erbaş Alpaslan Kurt'un ailesini de ziyaret eden Karakaya, vatan topraklarında huzur ve güvenin temini için canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

        Karakaya, "Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sahip çıkmak en önemli görevimizdir." dedi.

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