Bitlis Valisi Karakaya, 15 Temmuz gazisi ve şehit ailesini ziyaret etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 15 Temmuz gazisi Sedat Ergün'ü ve şehit Piyade Uzman Erbaş Alpaslan Kurt'un ailesini ziyaret etti.

Kent merkezindeki Feyzullah El Ensari Türbesi'ne giden Karakaya, burada çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ve Müftü Mehmet Feysal Geylani ile 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Sedat Ergün'ü evinde ziyaret eden Karakaya, sağlık durumu hakkında bilgi aldı, verdiği mücadeleden dolayı teşekkür etti.