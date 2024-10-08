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        Bitlis'te darbedilen kadın ve annesi için "koruyucu ve önleyici tedbir kararı" verildi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ve annesi için "koruyucu ve önleyici tedbir kararı" verildiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 19:53 Güncelleme: 08.10.2024 - 19:53
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        Bitlis'te darbedilen kadın ve annesi için "koruyucu ve önleyici tedbir kararı" verildi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ve annesi için "koruyucu ve önleyici tedbir kararı" verildiği belirtildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan "aile içi darp-cebir" ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

        İhbarın yapıldığı adrese giden ekiplerin, yerde yatan S.G. isimli kadının burnunun kanadığını, Ö.G isimli kadının da 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildiğini belirlediğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bahse konu şahısların E.K. tarafından darbedildiği, E.K'nin, Ö.G'nin eski eşi olduğu ve 8 ay önce boşanma işlemlerinin gerçekleştiği anlaşılmıştır. S.G. ve Ö.G, 112 Acil Sağlık ekipleri marifetiyle Ahlat Devlet Hastanesine, akabinde Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı, 'basit tıbbi müdahale ile giderilebilir' raporu sonrası taburcu edildikleri öğrenilmiştir. Müşteki-şüpheli E.K. ise eski eşi Ö.G. ve eski kayınvalidesi S.G. tarafından darbedildiği iddiasıyla polis merkezi amirliğine şikayet amacıyla intikal etmiştir. E.K, 'basit tıbbi müdahale ile giderilebilir' raporunun ardından kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamalarından ifadesi alınarak savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştır."

        S.G. ve Ö.G'nin bugün ifadelerinin alındığı belirtilen açıklamada, "Konunun düğünlerinde takılan altınların paylaşımından kaynaklı gerçekleştiği bilgisi edinilmiştir. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmaları üzerine Ö.G. ve S.G. isimli kadın şahıslar için 'koruyucu ve önleyici tedbir kararı' verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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