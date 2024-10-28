Doğaseverler Nemrut Kalderası'nda çevre temizliği yaptı

"Dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük Nemrut Krater Gölü'ne sahip çıkmamız gerekiyor. Göl ve çevresini temiz tutmalıyız. Ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri topladık. Çöpleri doğaya atmamalıyız. Bu konuda herkesten duyarlılık bekliyoruz."

Nemrut Krater Gölü'nün korunması ve çevrenin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Ercan, şunları kaydetti:

Bu kapsamda, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü kıyısında bir araya gelen doğasevereler, ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri topladı.

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