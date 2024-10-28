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        Doğaseverler Nemrut Kalderası'nda çevre temizliği yaptı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda doğaseverler tarafından çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:26 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:26
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        Doğaseverler Nemrut Kalderası'nda çevre temizliği yaptı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda doğaseverler tarafından çevre temizliği yapıldı.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Nemrut Kalderası'nda etkinlik düzenledi.

        Bu kapsamda, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü kıyısında bir araya gelen doğasevereler, ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri topladı.

        Torbalara doldurulan çöpler, görevliler tarafından bölgeden alındı.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dilruba Ercan, gazetecilere, Nemrut Kalderası'nda sonbahar temizliği yaptıklarını söyledi.

        Nemrut Krater Gölü'nün korunması ve çevrenin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Ercan, şunları kaydetti:

        "Dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük Nemrut Krater Gölü'ne sahip çıkmamız gerekiyor. Göl ve çevresini temiz tutmalıyız. Ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri topladık. Çöpleri doğaya atmamalıyız. Bu konuda herkesten duyarlılık bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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