Doğaseverler Nemrut Kalderası'nda çevre temizliği yaptı
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda doğaseverler tarafından çevre temizliği yapıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda doğaseverler tarafından çevre temizliği yapıldı.
Van Gölü Aktivistleri Derneği, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Nemrut Kalderası'nda etkinlik düzenledi.
Bu kapsamda, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü kıyısında bir araya gelen doğasevereler, ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri topladı.
Torbalara doldurulan çöpler, görevliler tarafından bölgeden alındı.
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dilruba Ercan, gazetecilere, Nemrut Kalderası'nda sonbahar temizliği yaptıklarını söyledi.
Nemrut Krater Gölü'nün korunması ve çevrenin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Ercan, şunları kaydetti:
"Dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük Nemrut Krater Gölü'ne sahip çıkmamız gerekiyor. Göl ve çevresini temiz tutmalıyız. Ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri topladık. Çöpleri doğaya atmamalıyız. Bu konuda herkesten duyarlılık bekliyoruz."
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