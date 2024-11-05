Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, organ bağışına dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Organ Bağışı Birimi görevlilerince hastanede açılan stantta vatandaşlara hem broşür dağıtılıyor hem de bilgilendirme yapılıyor.

Hasta, hasta yakınları ve personelin organ bağışında bulunmalarını teşvik etmek amacıyla kurulan standı ziyaret eden başhekim Gökmen Reyhanlı ve hastane yöneticileri, etkinliğe destek verdi.