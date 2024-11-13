Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahıska Türkleri, Türkiye'de yaşamlarını huzur içinde sürdürüyor

        Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türkleri, yıllarca devam eden sürgünün ardından Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:38 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahıska Türkleri, Türkiye'de yaşamlarını huzur içinde sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türkleri, yıllarca devam eden sürgünün ardından Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 yıl önce Ukrayna'dan getirilerek yerleştirildikleri Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni bir hayata başlayan Ahıska Türkleri, 80 yıl önceki acı dolu günleri ve zorlukları unutamıyor.

        Aradan yıllar geçmesine rağmen sürgün yıllarını hafızalarından atamayan Ahıska Türkleri, vatan toprağında huzurla yaşamlarını sürdürüyor.

        Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, gazetecilere, sürgün yıllarında çok acılar çektiklerini söyledi.

        Kendilerine kucak açan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duyduklarını ifade eden Kassanov, şunları kaydetti:

        "Gerçekten bir Türk toplumu olarak çok eziyet çektik ve üç kez sürgüne uğradık. 2015'ten bu yana Ahıska Türkleri için yeni bir sayfa ve dönem açıldı. Bu dönemin mimarı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ukrayna'da sayısı 4 bine yakın Ahıska Türkleri yurtsuz ve evsiz kaldı. Cumhurbaşkanımız hemen karar verdi ve onları Türkiye'ye getirdi. Ahıska Türklerine ev ve iş verildi. Yerel halk da Erzincan'da ve Ahlat'ta kardeşleri gibi Ahıskalıları karşıladılar. Türk milleti ve Cumhurbaşkanımız bizi yalnız bırakmadı ve dar günümüzde sahip çıktılar. Allah Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletini korusun." dedi.

        Numan Binalioğlu, "Ahıska'dan 14 Kasım 1944 yılında sürgün edildik. Vagonlarda yolculuk yaparken ne azaplar gördük onu Allah bilir. Bizlere sahip çıktılar. 2022 yılında Elazığ'a yerleştirildik. Oradan da vatan toprağı olarak gördüğümüz Ahlat'a geldik. Allah sebep olanlardan razı olsun." diye konuştu.

        Yaşadıkları acı dolu günleri unutamadıklarını anlatan 88 yaşındaki Bergüzel Hasan, "Sürgün olunca bir ay trenle Özbekistan'a gittik. Henüz 8 yaşındaydım. 45 yıl Özbekistan'da kaldık. Oradan da sürdüler. Ukrayna'ya gittik. Orada da savaş başladı. Allah'a şükür vatanımıza geldik. Türkiye el açtı. Ömürleri uzun olsun. Hiçbir kötülük görmesinler. Onlardan çok razıyız, Allah da onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitince...
        O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitince...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 15 Kasım'da kış lastiği uygulaması başlayacak
        Bitlis'te 15 Kasım'da kış lastiği uygulaması başlayacak
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 91 mezar kayıt altına alındı
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 91 mezar kayıt altına alındı
        Bitlis Valisi Karakaya, trafik kazasında yaralanan sağlık personelini ziyar...
        Bitlis Valisi Karakaya, trafik kazasında yaralanan sağlık personelini ziyar...
        Bitlis'te, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Hatıra Ormanı oluşturuldu
        Bitlis'te, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Hatıra Ormanı oluşturuldu
        Hizan'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
        Hizan'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
        Bitlisli üreticilerden alınan 192 ton 800 kilogram patates ihtiyaç sahibi a...
        Bitlisli üreticilerden alınan 192 ton 800 kilogram patates ihtiyaç sahibi a...