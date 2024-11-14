Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Sonbahar renklerine bürünen Bitlis'in köyleri fotoğrafçıları ağırladı

        Sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl renklerine bürünen Bitlis'in Hizan ilçesindeki köyler, farklı illerden gelen fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sonbahar renklerine bürünen Bitlis'in köyleri fotoğrafçıları ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl renklerine bürünen Bitlis'in Hizan ilçesindeki köyler, farklı illerden gelen fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

        Bozulmamış doğası, tarihi dokusu ve asırlık taş evleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri misafir eden ilçe, sonbaharda da fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

        Doğal güzellikleri ve taş evleri görüntülemek için Uzuntaş, Karabastı ve Sarpkaya köylerini ziyaret eden 60 fotoğrafsever, güz mevsiminin doğaya hakim olan renklerini fotoğrafladı.

        Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Kılıçoğlu, bölgenin fotoğraf turizmine kazandırılması için geziler düzenlediklerini söyledi.

        Bölgeyi çok beğendiklerini belirten Kılıçoğlu, "Diyarbakır, Van ve Bitlis'ten fotoğrafçılarla buraya geldik. Sadece sonbahar değil yaşamın içinden fotoğraflar da çektik. Eşsiz kareler yakaladık. Burası artık önemli rotalarımızdan biri olacak." dedi.

        Mehmet Sıddık Demir ise "Burası dört mevsim gezilebilecek, doğası fotoğraflanabilecek bir yer. Her mevsim gelmeyi düşünüyoruz. Taş ve kerpiç evler, doğal yaşam çok iyi. Buradaki doğal güzelliklerin korunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Diyarbakır'dan gelen Sümeyye Şimşek de sonbahar renklerinin hakim olduğu köyleri fotoğrafladıklarını dile getirerek, bölgede fotoğraf çekmek isteyenler için iyi mekanların olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te dereye düşen kekliği mahalleli kurtardı
        Bitlis'te dereye düşen kekliği mahalleli kurtardı
        Bitlis'te kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı
        Bitlis'te kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı
        Bitlis'te kamyonet şarampole yuvarlandı; baba öldü, oğlu yaralı
        Bitlis'te kamyonet şarampole yuvarlandı; baba öldü, oğlu yaralı
        Ahıska Türkleri, Türkiye'de yaşamlarını huzur içinde sürdürüyor
        Ahıska Türkleri, Türkiye'de yaşamlarını huzur içinde sürdürüyor
        Bitlis'te 15 Kasım'da kış lastiği uygulaması başlayacak
        Bitlis'te 15 Kasım'da kış lastiği uygulaması başlayacak
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 91 mezar kayıt altına alındı
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 91 mezar kayıt altına alındı