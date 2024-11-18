Bitlis Valisi Karakaya Mesirtepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti

Yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi alan Karakaya, bölgede fedakarca görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 1840 rakımda bulunan üs bölgesine giden Karakaya, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

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