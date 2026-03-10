Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Ahlat'taki Ahıska Türkleri için iftar programı düzenlendi

        Bitlis Valiliği ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliğince (DATÜB) Ahlat ilçesindeki Ahıska Türkleri için iftar programı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 23:08
        Ahlat Belediyesine ait alışveriş merkezindeki konferans salonunda gerçekleştirilen programa katılan Vali Ahmet Karakaya, iftar öncesi Ahıska Türkleri ile toplantı yaparak sorunlarını dinledi.

        Yemeğin ardından konuşan Karakaya, vatan kavramının ne demek olduğunu en iyi Ahıska Türklerinin bildiğini söyledi.

        Sıkıntılar çeken, zulümler gören ve zorluklar yaşayan Ahıska Türklerinin hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

        "Öz yurdunuza, vatanınıza Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gelerek burayı vatan edindiniz. Cumhurbaşkanımızın İskan Kararnamesi ile 280 civarında hanemiz, şehitler diyarı Kubbetü'l-İslam Ahlat'tasınız. Artık birer Ahlatlı, Bitlisli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk vatandaşısınız. Ayrıldığınız topraklarınızı özlediğiniz konular olacaktır ama bu topraklar da sizin öz vatanınız. Ahlatlı hemşerilerimizle sizleri hiçbir zaman ayrı görmüyoruz. Onlarla güzel bir kaynaşma içindesiniz. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz."

        Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise ülkenin etrafının ateş çemberi olduğunu belirterek, "Dün Suriye'de, önceki günlerde Afganistan'da, şimdi de İran'da olanları görüyoruz. Bu acıları en fazla yaşayan halk da aslında sizlersiniz. Ahlatlılar ve Türkiye vatandaşları olarak, ensar vazifemizi yerine getirerek kardeşlerimize gönül soframızı, yüreğimizi ve kalbimizi açmak mecburiyetindeyiz." dedi.

        DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar da ramazan ayını dünyanın gözbebeği vatanlarında bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Bunun şükredilmesi ve hiçbir zaman akıldan çıkarılmaması gereken bir durum olduğunu anlatan Uçar, şunları kaydetti:

        "Bayrağın altında huzurla yaşamak dünyadaki en lüks yerlerden daha güzeldir. Vatansızlığın ne kadar acı bir şey olduğunu en iyi bilen Ahıskalı Türklerdir. Bu sebeple kutlu şehir Ahlat'ta yaşamak ayrı bir gurur vesilesidir. Buraya yerleşen Ahıskalılar şanslı. Türklerin, dedelerimizin ilk vatanında yaşamak bir ayrıcalıktır. Bu sebeple her zaman çalışmalarımıza gönülden destek veren devletimize Allah zeval vermesin. Arkasında Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin olmasıyla bu işler olmuştur."

        Dua edilmesi ve fotoğraf çekilmesiyle son bulan programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Türk Akraba Toplulukları Daire Başkanı Anıl Gündüç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve kurum amirleri katıldı.

