Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Bitlis'te otomobilin bagajında yakalandı
Bitlis'te otomobilin bagajına gizlenmiş Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Bitlis'te otomobilin bagajına gizlenmiş Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, ekiplerce durdurulan otomobilin bagajına gizlenmiş Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan Ü.Y. ve İ.H.Y. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y. tutuklandı, İ.H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.
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