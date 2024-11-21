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        Bitlis'te kadınlara yönelik pilates kursu ilgi gördü

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınlara yönelik açılan ücretsiz pilates kursu ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:44
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        Bitlis'te kadınlara yönelik pilates kursu ilgi gördü
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınlara yönelik açılan ücretsiz pilates kursu ilgi görüyor.

        Kadınların sosyal hayata katılımlarının sağlanması ve spora teşvik edilmesi amacıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa 150 kadın katılım gösterdi.

        Pilates eğitmeni Melike Necva Gül, kursa 150 kadının katıldığını belirterek, "Duruş bozukluğu, kamburluk, bel ve boyun fıtığı sorunları olanlar tarafından rahatlıkla yapılan bir egzersiz programımız mevcut. Bu yüzden kursumuza büyük bir talep var. Kursa katılanlarda büyük oranda iyileşme olduğu için kursiyerlerim adına Bakanlığımıza ve Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Kursa başladıktan sonra ağrılarında azalma olduğunu dile getiren Merve Diksin, "6 aydır spor yapıyorum. Skolyoz rahatsızlığım vardı ve iyileşme gösterdi. Pilates, duruş bozukluğuna çok iyi geliyor. Spora başladıktan sonra ağrılarım azaldı. Bize bu imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum." dedi.

        Haftanın 3 günü kursa geldiğini belirten Halime Beyazıt ise "Kursa yaklaşık bir yıldır katılıyorum. Buraya gelmeden önce hastaneye gittiğimde belimden ve boynumdan ameliyat olmam gerektiği söylendi. Kendimi ameliyata hazır hissetmediğim için buraya geldim. Kurs sayesinde bedenen ve ruhen kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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